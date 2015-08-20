الأحد القادم: وزير التعليم يفتتح مدرستين بمناطق محرومة بالمنيا

يفتتح الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، الأحد المقبل، مدرستين للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، واللتان أنشأتهما مؤسسة مصر الخير، ويأتى ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مصر الخير، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، لبناء 100 مدرسة تعليم أساسي منخفضة التكاليف في المناطق المحرومة والحدودية.

ومن المقرر أن يشارك في الافتتاح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، ومؤمن عبد الحميد الرئيس التنفيذي للتشغيل بمؤسسة مصر الخير.

قال وليد أحمد مدير التعليم بمؤسسة مصر الخير، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسي بمركز المنيا، لافتا إلى أنها ستكون إحدى المدارس التي سيتم افتتاحها، والتي ستقدم خدمات تعليمية للأطفال من عمر 4 سنوات وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي.

وأوضح أن المدرسة التي أنشأتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع بنك «QNB» الأهلي، ووزارة التربية والتعليم، ستعمل بنظام فترتين دراسيتين، تخدم الفترة الأولى مدرسة الشيخ عيسى الابتدائية بإجمالي عدد 513 تلميذًا في المرحلة الابتدائية، والفترة الثانية تعمل مدرسة إعدادية لخدمة عدد 535 تلميذًا في المرحلة الإعدادية ليكون إجمالي عدد التلاميذ التي تخدمهم المدرسة في الفترتين نحو 1048 تلميذًا، وتبلغ القيمة الإجمالي لتكلفة الإنشاء 2.6 مليون جنيه، وذلك في إطار دعم مؤسسة مصر الخير في عملية الإتاحة التعليمية بالمناطق المحرومة من خدمات التعليم وذات الكثافات المرتفعة.