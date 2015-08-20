الفيفا يسعى لوضع نظام عالمي لمنح تراخيص الأندية

مدريد، (إفي): يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة التابعة له، وضع نظام عالمي لمنح تراخيص الأندية بحلول نهاية عام 2016 ، وذلك في إطار "الجهود الرامية لتحسين أوضاع كرة قدم الأندية، عن طريق وضع حد أدنى من المعايير تشمل عدة جوانب مثل تأمين الملاعب وضمان راحة المشجعين وتطوير كرة القدم للشباب".

وأوضح الفيفا أن هذا القرار جاء بعد مشاورات عقدها مع ممثلي اتحادات كرة القدم القارية الستة على مدار الأيام الماضية في زيورخ.

وقال مدير الاتحادات والتطوير في الفيفا، تيري ريجيناس، إن وجود "أندية أقوى سيساعد على بناء أساسات أكثر صلابة على المستوى الدولي. منح التراخيص للأندية هو بمثابة أولوية بالنسبة لاستثمار الفيفا في كرة القدم، وجزء محوري لتعزيز المعايير الاحترافية".

وأضاف "نعمل حاليا بشكل موسع مع الاتحادات القارية الستة والاتحادات الوطنية حول العالم لتحديد معالم هذا المشروع من أجل مستقبل كرة القدم".

ويفرض نظام منح تراخيص الأندية التابع للفيفا الالتزام بحد أدنى من المعايير والمبادئ تتعلق بخمس نقاط رئيسية متمثلة في اعتماد برامج لتنمية كرة القدم للشباب والترويج للعب النظيف، وتوفير ملاعب مريحة وأمنة للمشجعين، بالإضافة إلى التعاقد مع مدربين وكوادر طبية مؤهلة، والالتزام باللوائح الدولية بشكل يسمح بأن تكون ملكية النادي شفافة وعادلة، فضلا عن التدقيق المستقل للحسابات المالية للأندية.