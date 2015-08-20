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موسم في الجول – جمال عبد الحميد يختار.. أفضل مدافع ' ثنائي '

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موسم في الجول – جمال عبد الحميد يختار.. أفضل مدافع ' ثنائي ' موسم في الجول – جمال عبد الحميد يختار.. أفضل مدافع ' ثنائي '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على محمد صلاح المدرب الذي شارك في تتويج الزمالك بالدوري.

السؤال الذي وجهناه إلى صلاح .. من يستحق أن يكون أفضل صفقة في الدوري؟

أجاب صلاح "باسم مرسي هو أفضل صفقة أبرمها فريق في الدوري".

وتابع "كان له دورا كبيرا في تتويج الزمالك بالدوري".

وعن أفضل لاعب صاعد، اختار صلاح "مصطفى فتحي هو أفضل لاعب صاعد في الدوري".

ومن يكون أفضل مدافع في الدوري؟

قال صلاح: "علي جبر كان الأبرز في الموسم".

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