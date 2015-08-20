بالصور: أبشع نساء العالم يتحولن إلى ملكات جمال بالمكياج

اكتشفت قوة المكياج في صور النجمات قبل وبعد استخدام مستحضرات التجميل. لكن الجديد في عالم التجميل هي قدرة المكياج على تحويل الشكل تماماً، بعيداً عن عمليات التجميل، إذ تتطور تقنيات تطبيق المكياج إلى درجة تستطيع المرأة إخفاء كل عيوب وجهها، ويصبح بإمكانها تغيير ملامحها. وقد انتشرت صور النساء على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد المكياج. جمعنا لك في هذا الموضوع 30 صورة لنساء يواجهن مشكلات في وجوههن، فاكتشفي كيف استطعن التحول إلى ملكات جمال بواسطة المكياج.

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إذاً، ليس بالغريب أن نسمع عن حالات طلاق وانفصال بعد أن أزالت السيدة المكياج، إذ يمكنك بالصور التأكد من كيفية إخفاء النساء كل تجاعيد الوجه والظهور أصغر بـ 10 سنوات بواسطة تقنية الكونتورينغ. يمكنك أيضاً أن تلاحظي كيف تغيّر شكل الوجه تماماً بعد إخفاء البثور والحبوب، بالإضافة إلى تقنية الشعرة شعرة لرسم الحواجب بشكل يظهرها كثيفة وبعيون مسحوبة. بعيداً عن العمليات الجراحية وتقنيات التجميل، تظهر الصور خصوصية المكياج في نحت الوجه، ونفخ الوجنتين، ورسم الأنف وتكبير الشفاه. هذه الثورة الخدّاعة في عالم المكياج تنتشر بسرعة عند كل النساء، وقد تكون بديلاً لعمليات التجميل مع تطوّر مستحضرات التجميل الموجودة في الأسواق، والتي تسمح لكلّ سيدة باستخدامها بسهولة.

انتشرت خدعة التجميل بالمكياج حتى أنها لم تعد تقتصر على الوجه فحسب.

تابعي موقع سيدتي في موضوعات لاحقة، واكتشفي كيف يمكنك نحت عنقك وتكبير صدرك بالمكياج.

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