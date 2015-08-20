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دهن العود للرجال والنساء من الرصاصي

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دهن العود للرجال والنساء من الرصاصي دهن العود للرجال والنساء من الرصاصي

الخميس 20-08-2015 16:45

دهن العود النفيس للرجال والنساء
هو مزيج من من أثمن أنواع العود الطبيعي الذي تم مزجه بعناية فائقة على مراحل طويلة، حتى وصل إلى مرحلة الكمال. ويأتي هذا العود في صندوق خشبي راقٍ مع قارورة من الكريستال الشفاف الذي صمم خصيصًا ليعكس الطابع الثمين لهذا العود الراقي.
المواصفات:
من الأعلى: العود والعنبر والورد
الوسط: الخشب
الخلطة الأساسية: العود والصندل والمسك
السعر: 1000 درهم إماراتي لكل 6 مل

دهن العود الذهب للرجال والنساء
أخذ دهن العود "الذهب" بريقه من الذهب ليُتحفنا هذا المزيج من العود بعبق لا يليق إلا بالملوك ، فيأسر وينعش مستخدمه ليمنحه إحساساً دائماً بفخامة العود، ويأتي في زجاجة فريدة من الكريستال الفاخر ليسحر ويخطف الألباب.
المواصفات
الأعلى: العود والورد
الوسط: العنبر
الخلطة الأساسية: العود وخشب الصندل
السعر: 375 درهمًا لكل 3 مل

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