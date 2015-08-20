بالفيديو مفاجأة صادمة : كونتورينغ الحنة حديث البلد !

بعد تعدّد أنواع وأشكال الكونتورينغ الذي يرسم ويحدّد معالم الوجه من خلال نحتها وتغطية شوائبها. تطّل علينا اليوم صيحة صادمة لهذه الموضة وهي كونتورينغ الحنة. بداية الأمر قد يشكل لك العنوان صدمة ، ولكن بعد التأكد من الفيديو والخبر تبيّن أن هذه المادة المستعملة هي عبارة عن كريمات أساس بدرجات مختلفة تقوم على توحيد لون البشرة ومنحها الرسم والنحت المناسب لكل شكل وجه. يبقى الجديد في طريقة الرسم التي تشبه نقوش الحنة ، حيث أشاد بها خبراء التجميل من ناحية سهولة مدّها وخلطها على الوجه لإطلالة مثاليّة.

فما رأيك بهذه الموضة الجديدة؟