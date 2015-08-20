للمحجبة: ماسك للتخلص من فروة الرأس الدهنية

يتعرض شعر المرأة المحجبة عند ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف الى الرطوبة والحرارة العالية ما يؤدي إلى إزدياد الزيوت الدهنية في الشعر وارتفاع مستوى الرطوبة ما يتطلب منها عناية خاصة بشعرها أثناء هذه الفترة .

فارتفاع نسبة الزيوت الدهنية في الشعر تؤدي الى ظهور القشرة إضافة الى تساقط الشعر وتلفه شيئا فشيئا ، لذا ننصحك بتجربة وصفات طبيعية خاصة لتخفيف نسبة الزيوت الدهنية في الشعر وهي كثيرة ، أما اليوم فقد اخترنا لك خلطة خل التفاح وهي الأكثر سهولة بين الوصفات.

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تحتاجين إلى :

ملعقة كبيرة من خل التفاح

ليتر من الماء

تطبيقه :

اشطفي شعرك بمزيج الخل والماء بعد غسله بالشامبو جيداً مع التركيز على فروة الرأس.

لا تبالغي في استخدام هذه الوصفة كي لا تتسببي بجفاف شعرك يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوعين.

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