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رئيس «الأمن الوطني» لقاضي التخابر: التقرير «سري للغاية» ومحظور تداوله

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رئيس «الأمن الوطني» لقاضي التخابر: التقرير «سري للغاية» ومحظور تداوله رئيس «الأمن الوطني» لقاضي التخابر: التقرير «سري للغاية» ومحظور تداوله

المستشار محمد شرين فهمي

واصلت هيئة محكمة «التخابر مع قطر» برئاسة المستشار محمد فهمي، إستعراض أحد أحراز المتهم “محمد عادل كيلاني “.

وكان “الحرز” عبارة عن وثيقة تحمل شعار قطاع الأمن الوطني مدون عليها ما يفيد أنه تقرير حول الحالة الأمنية عن يوم الرابع من ديسمبر 2013، والمرسل باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية المتهم “أحمد عبدالعاطي”، ويحمل التقرير توقيع منسوب لمساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني، اللواء “خالد ثروت”.

وأكد “ثروت” في شهادته صحة التقرير وأنه صادر من القطاع، مفيداً بأنه لا يحق لأحد التوقيع على ذلك الخطاب والتقرير دون العودة إليه كرئيس للقطاع.

وأوضح “الشاهد” مضمون التقرير مؤكدًا بأنه مقسم إلى مجموعة الأحداث الهامة التي جرت في هذا اليوم وردود الأفعال التي أصدرها الرئيس الأسبق في هذا الوقت وهي ردود الأفعال المحلية وما حدث من مسيرات وإعتصامات ثم الأحداث الطائفية وهو ما وقع من أحداث بين المسلمين والمسيحيين، فضلًا عن إحتوائه على معلومات عن الشأن المصري في الخارج الواردة للقطاع من سفارات الخارجية والمصادر.

وشدد الشاهد بأن المعلومات الواردة بالتقرير من التدابير والإجراءات الأمنية، مجيبًا على تساؤل المحكمة بأنها معلومات تُعد سراً لا يجب تداولها إلا عبر المختصين وأنه تقرير “سري للغاية ” و”شخصي” موضحًا بأن ذلك يعني أنه موجه لرئيس الجمهورية شخصيًا وأنه من يطلع عليه ولا يجوز تداوله بين الأيدي.

ويواجه المتهمون الأحد عشر وعلى رأسهم الرئيس الأسبق “محمد مرسي” عدد من الإتهامات منها، اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولٍة أجنبيٍة والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

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