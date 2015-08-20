محافظ أسيوط يدين عملية تفجير مبنى الامن الوطني بشبرا

أدان المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط حادث التفجير الإرهابى الذى وقع أمام مبنى جهاز الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وقال محافظ أسيوط إن مثل هذه العمليات الدنيئة لن تثنى المصريين عن أداء واجبهم نحو الوطن مطالبًا كافة المصريين بالوقوف خلف القيادة السياسية، ومؤكدًا أن مصر أقوى من جماعات الإرهاب والعنف، وأن هذه الأحداث الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على التقدم وتحقيق الإنجازات.

وأضاف محافظ أسيوط أن مسيرة العمل والتنمية بدأت بالفعل فى مصر ووصلت البلاد إلى مرحلة الاستقرار والأمان ولن يوقف ذلك أى أعمال جبانة.