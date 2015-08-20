أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جيش إسرائيل ينشر "القبة الحديدية" فى أسدود تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية

Google+ Print
جيش إسرائيل ينشر "القبة الحديدية" فى أسدود تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية جيش إسرائيل ينشر "القبة الحديدية" فى أسدود تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية
نشر الجيش الإسرائيلى، اليوم الخميس، بطارية صواريخ من المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" فى جنوب إسرائيل وسط تخوفات من ردود فعل فلسطينية حال وفاة الأسير المضرب عن الطعام لأكثر من شهرين محمد علان.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الجيش نصب ظهر اليوم عدة منظومات "القبة الحديدية" المضادة للقذائف الصاروخية فى جنوب البلاد تحسبا لاحتمال تدهور الأوضاع الامنية فى هذه المنطقة.

وبحسب القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلى فإن الجيش الاسرائيلى أخذ على محمل الجد تهديدات حركة الجهاد الاسلامى بقصف اسرائيل حال استشهاد علان، حيث نصب اليوم "القبة الحديدية" فى مدينة اسدود كجزء من استعدادات اسرائيل لمواجهة أى تطور.

وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس تعليق الاعتقال الإدارى للأسير علان، الذى لا زال يعالج فى مستشفى "برزيلاي" فى مدينة عسقلان شمال شرقى قطاع غزة، حيث لا يزال الخطر يتهدد حياته ودخل فى غيبوبة جديدة اليوم بحسب مصادر حقوقية فلسطينية.

وكانت "سرايا القدس" الذراع العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين قد هددت قبل نحو أسبوع إسرائيل بإنهاء التزامها باتفاق التهدئة فى حال وفاة الأسير محمد علان.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى علان (30 عاما) وهو محام يقيم فى نابلس شمال الضفة الغربية فى نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الادارى له مرتين، بتهمة الانتماء لحركة "الجهاد الإسلامى".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365