جيش إسرائيل ينشر "القبة الحديدية" فى أسدود تحسبا لتدهور الأوضاع الأمنية

نشر الجيش الإسرائيلى، اليوم الخميس، بطارية صواريخ من المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" فى جنوب إسرائيل وسط تخوفات من ردود فعل فلسطينية حال وفاة الأسير المضرب عن الطعام لأكثر من شهرين محمد علان.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الجيش نصب ظهر اليوم عدة منظومات "القبة الحديدية" المضادة للقذائف الصاروخية فى جنوب البلاد تحسبا لاحتمال تدهور الأوضاع الامنية فى هذه المنطقة.

وبحسب القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلى فإن الجيش الاسرائيلى أخذ على محمل الجد تهديدات حركة الجهاد الاسلامى بقصف اسرائيل حال استشهاد علان، حيث نصب اليوم "القبة الحديدية" فى مدينة اسدود كجزء من استعدادات اسرائيل لمواجهة أى تطور.

وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس تعليق الاعتقال الإدارى للأسير علان، الذى لا زال يعالج فى مستشفى "برزيلاي" فى مدينة عسقلان شمال شرقى قطاع غزة، حيث لا يزال الخطر يتهدد حياته ودخل فى غيبوبة جديدة اليوم بحسب مصادر حقوقية فلسطينية.

وكانت "سرايا القدس" الذراع العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين قد هددت قبل نحو أسبوع إسرائيل بإنهاء التزامها باتفاق التهدئة فى حال وفاة الأسير محمد علان.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى علان (30 عاما) وهو محام يقيم فى نابلس شمال الضفة الغربية فى نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الادارى له مرتين، بتهمة الانتماء لحركة "الجهاد الإسلامى".

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