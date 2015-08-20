الجيش اللبنانى يوقف 4 عراقيين وسوريين

أوقف الجيش اللبنانى أربعة عراقيين وسوريين اثنين و لبنانيا بتهمة التسلل الى الأراضى اللبنانية والاشتباه، وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم الخميس إنه "ليل أمس، أوقفت قوى الجيش فى منطقة المصنع الحدودية، سوريا أثناء محاولته التسلل الى الاراضى اللبنانية، كما أوقفت سوريا ولبنانيا بعد ملاحقة السيارة التى كانا يستقلانها الى محلة ديرزنون، وذلك لإقدامهما على تسهيل تسلل سوريين عبر الحدود وانتحالهما صفة أمنية".

وأضاف البيان أنه من جهة اخرى، أوقفت قوى الجيش فى محلة حارة حريك الضاحية الجنوبية أربعة عراقيين لوجودهم داخل سيارة تحمل لوحة مزورة تعود لسيارة أخرى مطلوب توقيفها للاشتباه باستخدامها لتنفيذ عمل أمنى، وأشار البيان إلى أنه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.