إيران ترحب بالخطة الجديدة للأمم المتحدة حول سوريا

رحبت إيران ابرز حلفاء النظام السورى، الخميس بالخطة الجديدة للامم المتحدة من اجل التوصل الى تسوية سياسية للازمة السورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم، فى تصريح نشرته وكالة ايسنا للانباء، "يمكن ان نعتبر ان هذه الخطة الجديدة خطوة للاقطاب الاقليميين والدوليين من اجل تفهم افضل للحقيقة ميدانيا، وعلى الصعيد السياسي".

وقد ايد مجلس الامن الدولى بالاجماع الاثنين مبادرة تهدف الى التشجيع على حل سياسى فى سوريا، وقد تبنته للمرة الاولى خلال سنتين روسيا والاعضاء الاربعة عشر الآخرون.

ويفترض ان تتيح المبادرة التى تنطلق فى سبتمبر، تشكيل اربع مجموعات عمل حول الامن والحماية، ومكافحة الارهاب، والمسائل السياسية والقانونية، واعادة الاعمار.

ودعا مجلس الامن الى وقف الحرب "من خلال اطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو انتقال سياسى يلبى التطلعات المشروعة للشعب السورى".

واضافت افخم ان "الجمهورية الاسلامية فى ايران تعتبر ان الشعب والحكومة السوريان يضطلعان بالدور الاساسى فى هذه العملية".

وايران ابرز البلدان الاقليمية التى تدعم سوريا، وتقدم مساعدات مالية وعسكرية مهمة، مع مستشارين فى الميدان،وأعلن عدد كبير من المسئولين الإيرانيين، لاسيما المرشد الاعلى آية الله على خامنئي، فى الاسابيع الاخيرة، ان ايران ستواصل، رغم الاتفاق النووى مع القوى العظمى، سياستها الاقليمية وتدعم حلفاءها، وفى طليعتهم الحكومتان السورية والعراقية.