"الصحفيين العرب" تدعو لوضع المستوطنيين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب

أعلنت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب عن تأييدها المطلق لمبادرة السلام العربية التى اطلقتها جامعة الدول العربية مؤخرًا وتضمنت دعوة المجتمع الدولى إلى وضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الارهابية وملاحقة اعضائها امام المحاكم الدولية.

وأيد الاتحاد العام للصحفيين العرب هذه التوصية الهامة نظرًا لما ترتكبه السلطات الإسرائيلية من جرائم مستمرة فى حق الشعب الفلسطينى، وكان آخر هذه الجرائم التى أدانها المجتمع المدنى الجريمة البشعة التى ارتكبها مستوطنون إسرائيليون، وأدت إلى حرق وقتل الطفل على دوابشة، وإصابة جميع أفراد أسرته بحروق خطيرة، كما قام المستوطنون من قبل بإحراق الطفل المقدسى مجد أبو خضير فى يوليو من العام الماضى.

كما تمنع سلطات الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين من حق حرية الحركة والتنقل وكان آخر ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلى منع الزميل خالد بلبل عضو المجلس الإدارى لنقابة الصحفيين الفلسطينيين من السفر إلى القاهرة لاستكمال دراسة الماجستير ومحاولات إسرائيل المستمرة بجعل كافة التراب الفلسطينى وطنًا ودولة للشعب اليهودى.

وأعلن اتحاد الصحفيين العرب تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، وطالب كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية بالوقوف بقوة ضد جرائم إسرائيل الوحشية والتصعيد الإسرائيلى اللاخلاقى الأخير ضد الشعب الفلسطينى.