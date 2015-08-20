شركة كندية تقترب من التوصل لاتفاق لشراء "الفياجرا النسائية"

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة فاليانت الكندية للمستحضرات الدوائية تقترب من التوصل إلى اتفاق قيمته مليار دولار مع شركة سبراوت، التى حظيت بالموافقة على بيع أول عقار لعلاج ضعف الرغبة الجنسية لدى النساء.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع، أن فاليانت ستدفع لسبراوت مقدما 500 مليون دولار نقداً، ودفعة مماثلة العام المقبل، مقابل حبتها "الوردية" التى ستباع تحت الاسم التجارى (أديي).

ورفضت لاورى ليتل المتحدثة باسم شركة فاليانت التعليق قائلة، إن الشركة لا تعلق على شائعات السوق أو تكهناتها، ولم يرد على الفور ممثلو سبراوت طلبا للتعليق.

ووافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دى.أيه)، الثلاثاء، على العقار (أديي)، واسمه الكيميائى فليبانسرين، للاستخدام قبل مرحلة انقطاع الطمث لدى النساء.

وكانت إدارة الأغذية والأدوية قد رفضت هذا العقار مرتين عامى 2010 و2013 بسبب مخاوف من أن مزاياه لا تفوق مخاطره، لكنها تعرضت لضغوط من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، قالت إن النساء حرمن من العقار الذى يعالج ضعف الرغبة الجنسية.

وجاء القرار الأخير بالموافقة بعد أن خلصت لجنة استشارية فى يونيو إلى أنه يتعين إجازة العقار شريطة الالتزام التام بشروط صارمة لضمان التوعية الوافية بمخاطره.

واقترن ذلك بتحذير من آثار جانبية تتعلق باحتمال الاصابة بانخفاض خطير فى ضغط الدم والإغماء لاسيما اذا تم تناوله مع الكحوليات.

وقالت ادارة الاغذية والأدوية إن هذه الحبة لن تطرح إلا بترخيص وتحت اشراف متخصصين مدربين على الرعاية الصحية والشؤون الصيدلية لضمان الجوانب المتعلقة بالسلامة.

وأطلق على العقار اسم "الفياجرا النسائية" على الرغم من ان طريقة عمله تختلف تماما عن فياجرا الرجال التى تنتجها شركة فايزر للمستحضرات الدوائية والتى ظهرت عام 1998 بوصفها أول عقار مرخص لعلاج الضعف الجنسى عند الرجال.