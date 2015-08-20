أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الصداع والنوم الكثير مؤشر لدخولك قوقعة الاكتئاب

Google+ Print
الصداع والنوم الكثير مؤشر لدخولك قوقعة الاكتئاب الصداع والنوم الكثير مؤشر لدخولك قوقعة الاكتئاب
بعض الأعراض المرضية العضوية تصبح دليلا على الإصابة بمشكلة نفسية، فالكثير من الاضطرابات النفسية تعطى إشارة لصاحبها بأعراض عضوية مؤلمة كى تنبهه بقدومها واحتلالها جسمه، الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية أكد على أن الكثير من الأعراض المرضية تصبح دليلا قاطعا على دخول الشخص فى نوبة اكتئابية قد تسبب له مشكلات نفسية كثيرة.
>وتابع محمد موضحا أن الكثير من الأعراض التى يعتقد أنها تتعلق بالإرهاق أو الإجهاد قد تكون ناتجة عن بدايات الدخول فى نوبة اكتئاب واضحة تحتاج من المريض أن ينتبه كى يواجهها ويتعامل معها.

واحد هذه الأعراض الشائعة والتى يعتقد البعض أن أسبابها تنحصر فى الإجهاد أو الإرهاق هو النوم بكثرة، فهى أحد أعراض الإصابة بمشكلة أو اضطراب نفسى يؤدى إلى الاكتئاب، كذا الشعور بالصداع وآلام الرأس المتكررة، والتى يعتقد البعض أن أسبابها تنحصر فى ضعف الإبصار، أو فى الإجهاد، إلا أن الاكتئاب أحد أهم أسبابها، كذا آلام الجسم المتفرقة والشعور الدائم بتكسير العظام أحد أهم الدلالات التى تستوجب زيارة مختص نفسى لعلاج الحالة الاكتئابية قبل تطورها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365