الصداع والنوم الكثير مؤشر لدخولك قوقعة الاكتئاب

بعض الأعراض المرضية العضوية تصبح دليلا على الإصابة بمشكلة نفسية، فالكثير من الاضطرابات النفسية تعطى إشارة لصاحبها بأعراض عضوية مؤلمة كى تنبهه بقدومها واحتلالها جسمه، الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية أكد على أن الكثير من الأعراض المرضية تصبح دليلا قاطعا على دخول الشخص فى نوبة اكتئابية قد تسبب له مشكلات نفسية كثيرة.>وتابع محمد موضحا أن الكثير من الأعراض التى يعتقد أنها تتعلق بالإرهاق أو الإجهاد قد تكون ناتجة عن بدايات الدخول فى نوبة اكتئاب واضحة تحتاج من المريض أن ينتبه كى يواجهها ويتعامل معها.

واحد هذه الأعراض الشائعة والتى يعتقد البعض أن أسبابها تنحصر فى الإجهاد أو الإرهاق هو النوم بكثرة، فهى أحد أعراض الإصابة بمشكلة أو اضطراب نفسى يؤدى إلى الاكتئاب، كذا الشعور بالصداع وآلام الرأس المتكررة، والتى يعتقد البعض أن أسبابها تنحصر فى ضعف الإبصار، أو فى الإجهاد، إلا أن الاكتئاب أحد أهم أسبابها، كذا آلام الجسم المتفرقة والشعور الدائم بتكسير العظام أحد أهم الدلالات التى تستوجب زيارة مختص نفسى لعلاج الحالة الاكتئابية قبل تطورها.