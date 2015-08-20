«وزير الاتصالات» يفتتح مشروع تطوير مستشفى اليوم الواحد بالإسكندرية

أفتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع ميكنة وتطوير مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمستشفى التعليمي الجديد، بجامعة الإسكندرية.

وقال”نجم”، إنه جرى الانتهاء من تطوير وميكنة ٤ مستشفيات بجامعة الإسكندرية وهي مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمستشفى التعليمي الجديد، ومستشفى المواساة ومعهد البحوث الطبية، في إطار المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الإتصالات وجامعة الإسكندرية الموقع في مارس ٢٠١٤.

وأضاف، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ نظام معلومات متكامل بالمستشفى التعليمي الجديد وجراحات اليوم الواحد، ومن المقرر استكمال أعمال التطوير بمستشفى المواساة ومعهد البحوث الطبية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليون جنيها.