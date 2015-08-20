«انتحار» طالبة بسبب امتحان «التاريخ» ببنى سويف

أقدمت طالبة بالثانوية العامة علي محاولة فاشلة للإنتحار عقب الانتهاء من أداء امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ ببني سويف.

وتبين أن الطالبة تدعى “مروة م. ق.” 17 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوي، وعقب انتهاء امتحان مادة التاريخ بمدرسة الشهيد عصام الدين بمدينة الفشن، ألقت الطالبة بنفسها من الطابق الثاني؛ بسبب صعوبة الامتحان، وجري نقلها للمستشفى لتلاقي العلاج اللازم.

وقال مدير إدارة الفشن التعليمية ربيع هلباوى، إن الطالبة اصيبت بارتجاج في المخ وكسر في القدمين وأن أطباء مستشفى الفشن المركزي يقومون بإجراء الاشعاعات والفحوص اللازمة.