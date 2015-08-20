أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسيوط يدين عملية تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا

Google+ Print
محافظ أسيوط يدين عملية تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا محافظ أسيوط يدين عملية تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا
أدان المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط حادث التفجير الإرهابى الذى وقع أمام مبنى جهاز الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وقال محافظ أسيوط إن مثل هذه العمليات الدنيئة لن تثنى المصريين عن أداء واجبهم نحو الوطن مطالبًا كافة المصريين بالوقوف خلف القيادة السياسية، ومؤكدًا أن أقوى من جماعات الإرهاب والعنف، وأن هذه الأحداث الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على التقدم وتحقيق الإنجازات.

وأضاف محافظ أسيوط أن مسيرة العمل والتنمية بدأت بالفعل فى مصر ووصلت البلاد إلى مرحلة الاستقرار والأمان ولن يوقف ذلك أى أعمال جبانة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»