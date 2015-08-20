محافظ الشرقية: لم أفتتح "كوافير" بل افتتحت مشروعا ممولا سيوفر فرص عمل

علق الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، حول أزمة افتتاحة لمشروع "كوافير حريمى" بمدينة كفر صقر، قائلا فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "إن المشروع هو مشروع متكامل وليس (كوافير) كما يشاع ويضم، مركز تجميل وأتيليه حريمى، وصالة جيم، وأن صاحبة المشروع هى فتاة من أحد المستفيدين من مشروع تمويل لقروض الشباب (مشروعك) حيث حصلت على قرض بقيمة نصف مليون".

وأكد المحافظ أن كثيرًا من الدعاوى الشخصية تأتى إليه لحضور افتتاح مشروعات خاصة لكنه يرفض "ولكن لم أرفض دعوة صاحبة المشروع لأنها ممولة من (مشروعك) وذلك لتشجيعى الشباب خاصة أن المشروع سيخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل للشباب"، لافتًا إلى أن مشروع تمويل الشباب معظم المقترضين مولوا مشروعات صغيرة لبدء حياتهم العملية من مشروعات خدمية وزراعية، وبعضهم فتح ورشة وسوبر ماركت أو تربية مواشى التى وصلت لقيمة 20 مليون جنيه.

وخلال كلمته فى افتتاح مركز التجميل طلب المحافظ من الشباب أن يحذوا حذو هذه الفتاة التى حصلت على قرض من برنامج (مشروعك) وإقامة مشروع خاص بها ليدر دخلاً لها ولا تنتظر الوظيفة الحكومية التى تأتى أو لا تأتى.

وأكد المحافظ أنه يقوم بتذليل كافة العقبات أمام أى شاب يرغب فى إقامة مشروع بجدية. ومن ناحيتها تحدثت حنان على صاحبة المشروع فقالت، إنها فكرت فى هذا المجال ومستعدة لتقديم كل العون والمساعدة لتدريب كل من يرغب فى هذه المهنة لأن مشروعها يضم مركزًا لتجهيز العرائس وتجميلهم ومركز سونا ومركز جيم، مضيفة أنها أخذت القرض واستكملت الباقى من عندها ولم تجد أى عقبات وقام الجميع بمساعدتها وتشجيعها لاستكمال المشروع.



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