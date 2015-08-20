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الأمين العام للجامعة العربية يدين تفجير مبنى الأمن الوطني ويؤكد مساندة الحكومة المصرية

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الأمين العام للجامعة العربية يدين تفجير مبنى الأمن الوطني ويؤكد مساندة الحكومة المصرية الأمين العام للجامعة العربية يدين تفجير مبنى الأمن الوطني ويؤكد مساندة الحكومة المصرية

أمين الجامعة العربية الدكتور نبيل العربى

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى تابعا لجهاز الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية, وأدى إلى وقوع عدد من الإصابات من أفراد الشرطة والمدنيين.

واعتبر العربي، في بيان له اليوم الخميس، أن هذا الحادث لن ينال من عزيمة أو قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على ضبط الأمن وملاحقة العناصر الإرهابية, مشددا على ثقته في قدرة الجهات الأمنية المصرية على تعقب وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكد العربي وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب في مواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، والتي تحاول النيل من جهود المصرية ومسيرتها نحو تحقيق البناء والأمن والاستقرار.

أ ش أ

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