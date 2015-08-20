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نادى أسوان يتعاقد مع مهاجمين من بتروجيت والمصري استعدادًا للدوري الممتاز

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نادى أسوان يتعاقد مع مهاجمين من بتروجيت والمصري استعدادًا للدوري الممتاز نادى أسوان يتعاقد مع مهاجمين من بتروجيت والمصري استعدادًا للدوري الممتاز

20 أغسطس 2015 | 3:43 مساءً


> نجح نادي أسوان في التعاقد من اثنين من اللاعبين الجدد لدعم صفوفه في منافسات الدوري الممتاز بالموسم المقبل .
> وقال عماد النحاس المدير الفني لأسوان، إن الفريق تمكن من الحصول علي خدمات اثنين من اللاعبين الاكفاء وهما فؤاد سلامة لاعب بتروجيت والشرطة السابق وهو من اللاعبين المميزين في الدوري الممتاز ، وايهاب المصري مهاجم المقاولين والمصري وبتروجيت السابق وهما من أصحاب الخبرة الكبيرة .
> واضاف ان الجهاز الفني يتعاقد خلال هذه الفترة مع لاعبين مميزين من اجل تحقيق حلم وطموح جماهير اسوان بالظهور بشكل مشرف  والبقاء في الدوري الممتاز .
> جاء ذلك اثناء توقيع عقدي اللاعبيين الجديدين في نادي اسوان بحضور المهندس محمد عبدالله نائب رئيس النادي وعدد من اعضاء مجلس ادارة نادي اسوان .
> وأشار النحاس، إلى أن أسوان سوف ينهي صفات جديدة يوم السبت المقبل، ليكتمل القوام الاساسي للفريق من اجل البدء في مرحلة جديدة من الاستعدادات للموسم الجديد، علاوة علي انه سيتم التعاقد مع ثلاثة لاعبين من الافارقة من ضمن اللاعبين الذين يجري اختبارهم حاليا من اجل تحقيق طموحات الجماهير الاسوانية .

2015-08-20

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