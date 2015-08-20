مصرع صحفى من جنوب السودان بالرصاص فى العاصمة جوبا

قال زملاء صحفى من جنوب السودان إنه قتل بالرصاص أثناء مغادرته مكتب الصحيفة التى يعمل بها فى وقت متأخر أمس الأربعاء.

وأضافوا أن الصحفى ويدعى بيتر جوليوس موى ويعمل فى صحيفة نيو نيشن المستقلة فى جوبا أنه قتل بالرصاص أثناء توجهه إلى منزله بعد انتهاء عمله دون أن يحددوا الجهة التى ربما تكون مسؤولة عن عملية القتل.

وشاهد مراسل رويترز جثة الصحفى اليوم الخميس فى حقل حيث أطلق النار عليه.

وتأتى هذه الجريمة بعد أيام على إصدار سيلفا كير رئيس جنوب السودان تحذيرا للصحفيين.

ولم يتوفر مسؤولون فى الحكومة والشرطة للتعليق.

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