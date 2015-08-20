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بشار الأسد يجرى تعديلا وزاريا بسيطا

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بشار الأسد يجرى تعديلا وزاريا بسيطا بشار الأسد يجرى تعديلا وزاريا بسيطا

>اصدر الرئيس السورى بشار الاسد الخميس مرسوما يقضى باعفاء وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتكليف اخرين بدلا عنهما، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وذكرت الوكالة ان الاسد "يصدر مرسوما بتسمية ريما القادرى وزيرة للشؤون الاجتماعية بعد اعفاء الدكتورة كندة الشماط من مهامها ويصدر مرسوما اخر بتسمية جمال شاهين وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد اعفاء حسان صفية من مهامه" على وقع ازمة اقتصادية واجتماعية حادة تشهدها البلاد نجمت عن النزاع الممتد منذ اكثر من اربعة اعوام.

وكان الاسد قد شكل حكومة جديدة فى 27 اغسطس 2014 بعد اعاد انتخابه فى الثالث من يونيو 2014 لولاية جديدة من سبعة اعوام فى بلد دمرته الحرب، احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بمناصبهم فى حين تولى وزراء جدد الحقائب الاقتصادية والاجتماعية.

ويقول خبراء ان النزاع السورى اعاد البلاد ثلاثة عقود الى الخلف، ويعانى نصف السكان من البطالة وقد دُمر الجزء الاكبر من البنى التحتية.
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مصر 365

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