مقتل قياديين حوثيين فى البيضاء وصعدة

أعلنت مصادر بالمقاومة الشعبية اليمنية عن مقتل القيادى الحوثى المكنى (أبو حسين) فى كمين للمقاومة فى البيضاء، كما قتل القيادى الحوثى عبدالرحمن مرداس فى صعدة.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس أن طائرات التحالف العربى واصلت شن غاراتها على مواقع المتمردين بمأرب والبيضاء، فيما تصاعدت وتيرة المعارك فى تعز، وسيطرت المقاومة على منطقة "ثعبات" الواقعة جنوب المستشفى العسكرى، وعلى معسكر قوات الدفاع الجوى وحاصرت اللواء 25، كما شنت المقاومة هجوما مماثلا على معسكر اللواء 35 وتستمر فى محاصرته.

وتسعى ميليشيات الحوثى لتأمين الخطوط الأمامية لقاعدة العند والعودة إلى لحج، وتأمين تواجدها شرق جنوب تعز، وهاجمت بالفعل مناطق فى لحج، إلا أن المقاومة والجيش الوطنى تصدوا لها، وأجبراها على التراجع بعد تكبيدها خسائر فادحة.

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