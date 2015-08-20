مسلحون يختطفون سيارتين حكوميتين بمدينة العريش

اختطف مسلحون مجهولون ظهر اليوم سيارتين حكوميتين من مدينة العريش واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر مطلع ىأن مجهولين أوقفوا سيارة حكومية كان يستقلها مدير عام التموين بشمال سيناء وأجبروه على تركها واختطفوها إلى جهة مجهولة، وفى حادث ثان أوقفوا سيارة تابعة لشركة الكهرباء وأجبروا سائقها على تركها واختطفوها الى جهة غير معلومة أيضا.

وقال مصدر إن القوات الآن أغلقت الشوارع الجنوبية بحثا عن السيارتين المخطوفتين.

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