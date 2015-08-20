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السبت.. قطع مياه الشرب عن الصالحية 12 ساعة لتطهير الخزانات

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السبت.. قطع مياه الشرب عن الصالحية 12 ساعة لتطهير الخزانات السبت.. قطع مياه الشرب عن الصالحية 12 ساعة لتطهير الخزانات
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن قطع خدمة مياه الشرب بمدينة الصالحية الجديدة ذلك يوم السبت الموافق 22 أغسطس لمدة 12 ساعة، وذلك بغرض تطهير الخزانات الرئيسية المغذية للمدينة لرفع كفاءة ضخ المياه.

وقال المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز الصالحية الجديدة، لـ"اليوم السابع": "إننا قمنا بإبلاغ المناطق الصناعية وجميع المصانع لتدبير احتياجاتها، كما تم إعلام المواطنين عبر مكبرات الصوت بالمساجد فى المناطق السكانية"، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير فناطيس مياه لتوفير المياه حيال احتياجها فى تلك المناطق.
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