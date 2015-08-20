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قافلة مائية بقرية جهينة الشرقية بسوهاج لتحليل مياه الشرب

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قافلة مائية بقرية جهينة الشرقية بسوهاج لتحليل مياه الشرب قافلة مائية بقرية جهينة الشرقية بسوهاج لتحليل مياه الشرب

>نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج القافلة المائية الثالثة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية جهينة الشرقية التابعة لمركز جهينة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح وذلك مجانا للأهالى.

صرح بذلك اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح نافع أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس ومسابقات مائية، وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات.

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