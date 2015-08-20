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"شركة المعمورة" تمتلك خطة لاستثمار 2.5 مليار جنيه فى 3 سنوات

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أكد الدكتور مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة لديها خطة تطويرية كبرى باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات، لتحقيق أرباح تصل لنحو 450 مليون بمعدل 150 مليون جنيه سنويا.

و أشار الصادق إلى أن منطقة المعمورة بالإسكندرية تمثل 10% فقط من حجم استثمارات الشركة التى تسعى لتحقيق مشروعات كبرى فى مجال الاستثمار العقارى، داخل مدينة المعمورة على مساحة 700 متر غير مستغلة أمام البوابة الرئيسية بتكلفة 20 مليون جنيه، وأيضا فى منطقة الإبراهيمية، إضافة إلى مشروعات استثمارية بمدينتى برج العرب و6 أكتوبر باستثمارات 600 مليون جنيه وكذلك بمدينتى السادات والعلمين.

أشار رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية إلى أن الشركة تدرس حاليا من الناحية المبدئية مشروع لحماية شواطئ المعمورة بتكلفة 350 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركة تعانى حاليا من عدم تحصيل متأخرات تصل 200 مليون جنيه، لكن الدراسات الجديدة لاستغلال أصول لم تكن مستغلة ستعمل على تعويض هذه الخسائر وتدر الأرباح السنوية على الشركة.

وحول أزمة نظافة الشاطئ المميز وما أثير مؤخرا عن قيام أجانب بجمع القمامة من مياة البحر والشاطئ، قال "الصادق" إنه تسلم المنصب منذ 15 يوليو الماضى، وفى أول اجتماع لمجلس الإدارة رفض تجديد عقد الشركة المنوط بها النظافة، بسبب سوء حال المدينة، وأشار إلى أن مهمة تنظيف الشاطئ تقع على عاتق شركة المعمورة وشركة النظافة معا، مؤكدا أن "المعمورة" تدرس حاليا طرح مناقصة لشركة جديدة أو عدة شركات أو تتولى مهمة نقل القمامة خارج المدينة، حرصا على المستوى الائق لمدينة المعمورة والمعهود دائما لدى كل المصريين.

وأكد، رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بأنه بدءا من اليوم سيتم تطبيق نظام الغرامات لكل من يلقى قمامة على الشاطئ المميز مع تعميمة فى كل المدينة والشاطئ العام، حيث تقرر فرض غرامة 50 جنيها على كل من يلقى القمامة خارج الصناديق المخصصة على الشاطئ المميز، مشددا على تطبيق هذا النظام بكل حزم بدءا من اليوم.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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