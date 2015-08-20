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رؤساء المنظمات العربية يتفقدون كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية

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رؤساء المنظمات العربية يتفقدون كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية رؤساء المنظمات العربية يتفقدون كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية
استقبلت كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية فى الإسكندرية، اليوم، رؤساء المنظمات العربية بجامعة الدول العربية وكان فى استقبالهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

وتفقد الضيوف كلية الدراسات العليا وقاعات المحاضرات الخاصة بها والشاشات التعليمية المتطورة الجديدة والمزودة بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة فى إطار حرص الأكاديمية الدائم فى تطوير المنظومة التعليمية.

جاءت الزيارة على هامش اجتماعات الدورة 24 للجنة المنظمات بجامعة الدول العربية والتى انعقدت فى الفترة من 15 إلى 20 اغسطس الجارى بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبى قير.

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