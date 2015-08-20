"مصر الخير" تطلق مشروع "ابن السبيل" لمساعدة المرضى المغتربين بأسوان

أطلقت مؤسسة مصر الخير، مشروع "ابن السبيل" داخل محافظة أسوان، لمساعدة المرضى المغتربين وأسرهم، خلال رحلة علاجهم بـ"مركز الأورام" و"مؤسسة مجدى يعقوب" لأمراض القلب.

وأكد العميد مدحت أحمد جمال، مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير، أنه جاء إلى محافظة أسوان، اليوم، لتوقيع أول بروتوكول تعاون فى هذا الشأن، مع مركز الأورام، ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب، لمساعدة أسر المغتربين من المرضى خلال رحلة علاجهم بأسوان، عن طريق توفير دور إقامة لهم فى أحد الفنادق القريبة، بالإضافة إلى توفير بدلات انتقال للسفر.

وأضاف مدير برنامج "ابن السبيل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه التقى بالمستفيدين داخل محافظة أسوان، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، بهدف تطوير الأداء وتوفير الخدمة بأعلى جودة وأقل تكلفة.

وأوضح العميد مدحت، بأن المشروع بدأ فعلياً فى عام 2013، ونجحت مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع 18 جامعة فى توقيع بروتوكولات تعاون لمساعدة 3575 طالبًا وطالبة من المغتربين فى توفير إقامة لهم طوال فترة الدراسة، مضيفاً بأن نجاح المشروع دفعنا للاتجاه إلى نشاط رعاية أسر المرضى بداية بمحافظة أسوان، من خلال استهداف 60 أسرة خلال العام الواحد.

ومن جانبه، أشار الدكتور حازم الفيل، مدير مركز أورام أسوان، إلى أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير فى مشروع ابن السبيل بدأ تجريبياً من حوالى أشهر، نظراً لوجود مشكلة لدى المرضى المغتربين وأسرهم، الوافدين من محافظات (الأقصر وقنا والبحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين) فى تكاليف إقامتهم بمدينة أسوان، خلال فترة العلاج أو جلسات الإشعاع التى قد تمتد إلى 25 يوماً متواصلاً.



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