الاتحاد الأوروبى يعرب عن دعمه للشعب المصرى والحكومة فى مواجهة الإرهاب

قاقال بيان صادر عن فديريكا موجرينى، المتحدث الرسمى للممثلة العليا للاتحاد الأوروبى ونائب الرئيس تعليقا على الهجوم الإرهابى فى مصر فجر اليوم، إن الاتحاد الأوروبى يعرب عن دعمه للشعب المصرى، الذى مازال يواجه العواقب الوخيمة للإرهاب.

وأعربت موجرينى، وفقا للبيان الذى وزعته سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين فى هذا التفجير، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبى للشعب والحكومة المصرية فى مكافحة الإرهاب.

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