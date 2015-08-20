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السيطرة على حريق قطار بضائع محمل بالسولار بأسيوط

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السيطرة على حريق قطار بضائع محمل بالسولار بأسيوط السيطرة على حريق قطار بضائع محمل بالسولار بأسيوط
نجحت قوات الدفاع المدنى فى السيطرة على الحريق الذى اندلع فى قطار السولار القادم من سوهاج إلى المنيا، أثناء رحلته بمنفلوط بمحافظة أسيوط.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" إن قوات شرطة السكة الحديد فى أسيوط تلقت بلاغا باندلاع حريق بالعربة الثانية من القطار رقم 529 المحمل بالسولار، لافتا إلى أن هذه العربة فاصلة بين الجرار والعربات المحملة بالسولار.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن بشرطة سكة حديد أسيوط، برئاسة العقيد عصام الجزيرى انتقلت على الفور لموقع الحادث، ونجحت سيارات المطافئ فى السيطرة على الحريق قبل امتداد لعربات السولار، وأن القطار واصل رحلته بعد السيطرة على الحريق.


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