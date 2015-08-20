مصادر: محلب يتوجه إلى موقع انفجار مقر الأمن الوطنى بشبرا الخيمة لتفقده

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، سوف يتوجه إلى موقع انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، وذلك لتفقده بعد الحادث الإرهابى الذى لحق به فجر اليوم الخميس.

وكان رئيس الوزراء قد تابع اليوم الخميس مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية، وتطورات الأمور بعد تعرض مبنى الأمن الوطنى بالقليوبية لانفجار ضخم.

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