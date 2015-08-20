طالبة ثانوى تلقى بنفسها من الدور الثانى لصعوبة امتحان التاريخ ببنى سويف

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوى بارتجاج فى المخ نتيجة إلقاء نفسها من الدور الثانى بمدرسة الشهيد عصام الدين بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، بسبب صعوبة امتحان مادة التاريخ، دور ثان.

كان العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن تلقى إخطارا من مستشفى الفشن المركزى، يفيد بوصول الطالبة "مروة .م .ق" 17 سنة طالبة بمدرسة الشهيد عصام الدين الثانوية ومصابة بارتجاج فى المخ وكدمات فى أنحاء متفرق من الجسم.

دلت التحريات الأولية أن الطالبة ألقت نفسها من الدور الثانى بالمدرسة لصعوبة امتحان مادة التاريخ،

>تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.