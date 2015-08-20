وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجب شرعى ووطنى

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على أحداث تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة قائلاً: "آن الأوان للضرب بقوة على أيدى الإرهابيين وداعميهم، ومن يعاونوهم أو يتسترون عليهم".

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على ضرورة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحسم شديد، ومصادرة أموال كل من يثبت تمويله أو اشتراكه فى تمويل تلك العمليات الإرهابية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شرعية الإبلاغ عن كل من يثبت اشتراكه فى هذه العملية الإجرامية، وأن كشف هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة واجب شرعى ووطنى حتى نكف شرهم عن المجتمع، مع دعائنا للمصابين بالشفاء العاجل.