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هبوط اضطرارى لطائرة مصرية بمطار القاهرة الدولى بسب شرخ فى زجاج الكابينة

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هبوط اضطرارى لطائرة مصرية بمطار القاهرة الدولى بسب شرخ فى زجاج الكابينة هبوط اضطرارى لطائرة مصرية بمطار القاهرة الدولى بسب شرخ فى زجاج الكابينة
اضطر قائد الطائرة المصرية التابعة لشركة "إيركايرو"، للهبوط الاضطرارى بمطار القاهرة الدولى، أثناء رحلته من الغردقة إلى بلجراد وعلى متنها ١٧٨راكبا بخلاف أفراد الطاقم، بعد حدوث شرخ فى زجاج كابينة القيادة، يؤثر على سلامة الركاب والطائرة فى حالة استكمال الرحلة.

وأفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة بأن قائد الطائرة طلب من برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة تجهيز ممر الطوارئ، للهبوط الاضطرارى، بعد حدوث شروخ فى كابينة القيادة مما يؤثر على السلامة الجوية إذا تم استكمال الرحلة، وذلك عقب إقلاعه من مطار الغردقة بفترة وجيزة، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات الطوارئ، والسماح لكابتن الطائرة بالهبوط بممر الطوارئ وتم تجهيز سيارات الإسعاف والمطافئ.

ونجح قائد الطائرة فى الهبوط بسلام وإنزال الركاب وجميعهم من السائحين الأجانب حيث تم تجهيز طائرة بديلة لاستكمال الرحلة إلى بلجراد.

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مصر 365