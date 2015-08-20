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لو عندك حموضة أو آلام بالصدر.. حلل إنزيمات

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لو عندك حموضة أو آلام بالصدر.. حلل إنزيمات لو عندك حموضة أو آلام بالصدر.. حلل إنزيمات
هناك العديد من المشاكل الصحية التى يتعرض لها القلب، وتتسبب فى العديد من الأضرار لصحته، وقد تكون هناك بعض العلامات التى نتجاهلها، وخاصة فى أمراض القلب.

فهناك العديد من الأعراض التى تعطى الإنسان إشارة أنه يعانى من مشكلة فى القلب دون الأخذ فى عين الاعتبار.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمود حكيم طبيب قلب بمستشفى المنيل الجامعى، أن هناك العديد من الأعراض التى توضح للشخص أنه يعانى من مشكلة فى القلب، وهذه الأعراض يشعر بها الكثيرون، ولكن كيف يمكن للشخص التفرقة بين إصابته بمرض فى القلب، وبين الأعراض العادية.

ويتابع د. محمود، أن هناك تشابها أو علاقة بين أمراض القلب وبين بعض الأعراض التى يعانى منها الشخص، كالشعور بالحموضة وحرقان فى المعدة، أو الألم فى الرقبة أو الأسنان، والأكثر شيوعيا هو الألم فى الكتف الأيسر.

ويوضح حكيم، انه للتأكد أن القلب يعانى من مشكلة، فإنه يتم الشعور بأحد الأعراض السابق ذكرها عند القيام بمجهود، ويزداد الشعور بالألم، وعند أخذ الأدوية والعقاقير الخاصة بالإعراض السابقة لا يتأثر المريض ولا يشعر بأى تحسن.

وأخيرا يؤكد أنه عند ظهور هذه الأعراض عليك الذهاب للقيام بتحليل الدم الذى يوضح إنزيمات القلب وفى حالة ارتفاعها فإن هذا يعد دليلا أن القلب يعانى مشكلة، وأيضا القيام بعمل رسم القلب يوضح المشكلة.

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مصر 365