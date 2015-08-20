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للرجل.. تعرف على أنسب الوسائل العلاجية لحالات العجز الجنسى الكامل

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للرجل.. تعرف على أنسب الوسائل العلاجية لحالات العجز الجنسى الكامل للرجل.. تعرف على أنسب الوسائل العلاجية لحالات العجز الجنسى الكامل
يعد الضعف الجنسى من أكبر المشاكل الصحية التى تواجه الرجال، وغالبا ما ترجع أسباب الإصابة به إلى العوامل النفسية والإصابة بالأمراض المزمنة.

ومع ارتفاع نسبة الرجال المصابين بالضعف الجنسى حول العالم تعددت فى المقابل الطرق العلاجية التى يمكن الاستعانة بها لعلاج تلك الحالات بداية من الأقراص الدوائية والعلاج النفسى وصولا للوسائل الجراحية.

الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، يوضح أن الطرق العلاجية المتبعة للقضاء على الضعف الجنسى تتطلب تشخيصا طبيا سليما للحالة، ففى العديد من المرضى يلعب العامل النفسى دورا أساسيا فى الإصابة بالضعف الجنسى وبالتالى لا تجدى الوسائل الدوائية فى القضاء على تلك المشكلة.

ويوضح حامد أن هناك بعض الحالات لا يمكن الاعتماد فى علاجها على الوسائل الدوائية أو العلاج النفسى، وهى حالات العجز الجنسى الكامل والتى تتطلب تدخلا جراحيا لتركيب ما يسمى بالجهاز التعويضى للانتصاب أو دعامة العضو الذكرى.

وتتم تلك الجراحة تبعا لشرح حامد من خلال وضع دعامة داخل الجسم الكهفى للقضيب، وتسهم بصورة فعالة فى حدوث الانتصاب بصورة كاملة وطبيعية لحالات العجز الجنسى تحديدا.

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مصر 365