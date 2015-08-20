6 نصائح لتجنب مشاكل القولون فى الحر الشديد أهمها تناول 5 وجبات

نعانى جميعا من مشكلة ارتفاع درجات الحرارة، ونحاول تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، حيث يسبب هذا الطقس العديد من المشكلات الصحية.

وفى هذا السياق، ينصح الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس وخاصة للكبار السن، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى القلب والسكر والكولسترول والدهون الثلاثية والضغط والجلطات، وذلك لتجنب حدوث أية مضاعفات صحية لهم.

وأخيرا يقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لتجنب حدوث العسر الهضمى ومشاكل القولون أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:

1- ينصح بتناول من 4 إلى 5 وجبات يومية مع تصغير حجم الوجبات والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف

>3- تجنب الإفراط فى تناول الأغذية الدسمة

>4- عليك تناول الفاكهة بدلا من الحلويات

>5- شرب العصائر الطبيعية المصنوعة من الفاكهة الطبيعية بدلا من المشروبات الصناعية والمياه الغازية

>6- تناول الخضراوات النيئة الطازجة لاحتوائها على الألياف التى ترفع المناعة