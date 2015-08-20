أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 نصائح لتجنب مشاكل القولون فى الحر الشديد أهمها تناول 5 وجبات

Google+ Print
6 نصائح لتجنب مشاكل القولون فى الحر الشديد أهمها تناول 5 وجبات 6 نصائح لتجنب مشاكل القولون فى الحر الشديد أهمها تناول 5 وجبات
نعانى جميعا من مشكلة ارتفاع درجات الحرارة، ونحاول تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، حيث يسبب هذا الطقس العديد من المشكلات الصحية.

وفى هذا السياق، ينصح الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس وخاصة للكبار السن، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى القلب والسكر والكولسترول والدهون الثلاثية والضغط والجلطات، وذلك لتجنب حدوث أية مضاعفات صحية لهم.

وأخيرا يقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لتجنب حدوث العسر الهضمى ومشاكل القولون أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:

1- ينصح بتناول من 4 إلى 5 وجبات يومية مع تصغير حجم الوجبات والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف
>3- تجنب الإفراط فى تناول الأغذية الدسمة
>4- عليك تناول الفاكهة بدلا من الحلويات
>5- شرب العصائر الطبيعية المصنوعة من الفاكهة الطبيعية بدلا من المشروبات الصناعية والمياه الغازية
>6- تناول الخضراوات النيئة الطازجة لاحتوائها على الألياف التى ترفع المناعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365