ضبط 75 كيلو لحوم وجبن فاسدة في حملة بالأقصر

تمكنت إدارة تموين مدينة إسنا جنوب الأقصر، من ضبط كمية من اللحوم والسلع منتهية الصلاحية وسلع مدعمة قبل بيعها للمواطنين اليوم الخميس، خلال حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان لضبط الأسواق.

وأسفرت الحملة التي قادها مديرعام تموين إسنا محمد صديق، بناًء على تعليمات مدير عام تموين الأقصر عبدالمنعم السباعي، عن ضبط 25 كيلو جرام من اللحوم المصنعه منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 50 كيلو جبنه رومي فاسدة.

كما جرى ضبط 7 أجولة دقيق مدعم بإجمالي 350 كيلو جرام، يزن الجوال الواحد 50 كيلو جرامًا بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

وتمكنت الحملة أيضا من تحرير 10 محاضر شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار لعدد من المطاعم والمحلات وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.