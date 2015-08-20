محمد محى يستعد لطرح أغيته الجديدة “الخوف”

يستعد المطرب محمد محى لطرح أغنية جديدة بعنوان “الخوف”،تأليف أحمد السيد هلال ،لحن وليد سالم ،وتولى توزيعها موسيقيا فهد.

محيى قرر طرح الأغنية لتعويض تأجيل ألبومه “ساقى الورد” الذى كانمن المقرر طرحه بموسم عيد الفطر،وهو من إنتاجه وتوزيع شركة “فرى ميوزيك”،ويضم 12أغنية ،منها مضحي، ساقي الورد، مضطر اعيشلك، الخوف، يسعد صباحك .

> ويتعاون ‘ محمد محيي في هذا الألبوم مع العديد من الشعراءوالملحنين ايمن بهجت قمر ،عنتر هلال ،ونور الدين محمد الذي لحن له 6 أغنيات ،وليد سعد،إيهاب عبد الواحد وقام بالتوزيع الموسيقى كل من فهد ،احمد فرحات، وكريم عبد الوهاب.

وتعد أغنية ” الخوف” رابع أغنية يصدرها “محى” فى أقل من عام، بعد أن طرح من قبل أغنية “القوافى”، “يسعد صباحك “، ،وأيضا “summer time”،وذلك منذ طرح أخر ألبوماته “مظلوم” من حوالى 7سنوات.