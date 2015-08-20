“السادات” يرسم ملامح “عبدالناصر” في كتاب بعنوان «أسرار الثورة المصرية»

يقام في الـ2 من سبتمبر المقبل الموافق الأربعاء، حفل توقيع كتاب «أسرار الثورة المصرية» “بواعثها الخفية وأسبابها السيكولوجية “، والكتاب بقلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتقديم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأيضًا كتاب « ياولدي هذا عمك جمال» الذي كان مقررًا في السابق على طلاب المرحلة الثانوية.

يقام الحفل تحت رعاية جامعة النهضة، بالقاعة الكبرى بهيلتون رمسيس، في حضور جيهان السادات، للتوقيع علي الكتابين وفي حضور أيضًا عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وعدد كبير من الإعلاميين والسياسيين ومحبي الرئيس “السادات” من مصر والدول العربية.

الكتابان من اصدار دار الهلال 1957، وبعد مرور 63 عامًا على الثورة، و58 عامًا على صدور الكتاب يعاد طباعته بعد نفاذ النسخ من الأسواق، وذلك نظرًا لأهمية هذان الكتابان في توعية الأجيال الجديدة بأسرار ثورة 23 يوليو 1952، وقادة هذه الثورة من هم ؟ وأين كانوا ؟ وكيف اجتمعوا؟ وماذا كانت نواياهم؟ وماذا سوف يصنعون ؟ وكيف نجحوا؟ والسمات الشخصية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وما لا يعرفه الكثير عن شخصيته وطباعه وقراراته.