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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بحي غرب في أسيوط

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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بحي غرب في أسيوط إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بحي غرب في أسيوط

20 أغسطس 2015 | 2:28 مساءً


> تحولت منطقة جسر التراب بحي غرب مدينة أسيوط ساحة قتال، بعد اعتلاء عائلة الدويشه أسطح منزلهم وقيامهم بأطلاق وابل من الأعيرة النارية والخرطوش والحجارة على أهالي المنطقة وإصابة 6 أشخاص من الجيران  بينهم حالة بين الحياة والموت بمستشفي الجامعي، وتكسير 3 سيارات ليس لهم علاقه بالمشاجرة أثناء تواجدهم بالشارع .
> تلقي اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم أمن صالح رئيس مباحث قسم أول يفيد نشوب مشاجره بمنطقة جسر التراب بين عائلتي ” الدويشه ، عرابي ” وعلي الفور إنتقلت قوه من ضباط مباحث قسم أول إلي موقع المشاجره فوجدو قيام عائلة الدويشه بأعتلاء أسطح مسكنهم وقيامهم بإطلاق الأعيره الناريه والطوب علي العائله الأخري ” عرابي ” فقام الضباط بأستدعاء قوة من الأمن المركزي والتي قامت بالصعود من إحدي المنازل المجاوره وتمكنو من ضبط أكثر من 8 أشخاص ومعهم أسلحتهم وتم نقل المصابين إلي مستشفي الأيمان العام والشامله ماعدا حاله واحده لشخص يدعي مصطفي جلال تم نقله إلي مستشفي الجامعه لسوء حالته .
> يذكر أن المنطقه أغلقت محالتها التجاريه والمصابين ليس لهم علاقه بالمشاجره .

2015-08-20

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