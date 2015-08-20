إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بحي غرب في أسيوط



> تحولت منطقة جسر التراب بحي غرب مدينة أسيوط ساحة قتال، بعد اعتلاء عائلة الدويشه أسطح منزلهم وقيامهم بأطلاق وابل من الأعيرة النارية والخرطوش والحجارة على أهالي المنطقة وإصابة 6 أشخاص من الجيران بينهم حالة بين الحياة والموت بمستشفي الجامعي، وتكسير 3 سيارات ليس لهم علاقه بالمشاجرة أثناء تواجدهم بالشارع .

> تلقي اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم أمن صالح رئيس مباحث قسم أول يفيد نشوب مشاجره بمنطقة جسر التراب بين عائلتي ” الدويشه ، عرابي ” وعلي الفور إنتقلت قوه من ضباط مباحث قسم أول إلي موقع المشاجره فوجدو قيام عائلة الدويشه بأعتلاء أسطح مسكنهم وقيامهم بإطلاق الأعيره الناريه والطوب علي العائله الأخري ” عرابي ” فقام الضباط بأستدعاء قوة من الأمن المركزي والتي قامت بالصعود من إحدي المنازل المجاوره وتمكنو من ضبط أكثر من 8 أشخاص ومعهم أسلحتهم وتم نقل المصابين إلي مستشفي الأيمان العام والشامله ماعدا حاله واحده لشخص يدعي مصطفي جلال تم نقله إلي مستشفي الجامعه لسوء حالته .

> يذكر أن المنطقه أغلقت محالتها التجاريه والمصابين ليس لهم علاقه بالمشاجره .