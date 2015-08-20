لجنة الآثار: القطع المضبوطة فى سفاجا ترجع للعصر الفرعونى والعملات رومانية

استمعت نيابة سفاجا الجزئية، برئاسة المستشار وليد هارون مدير النيابة، لأعضاء لجنة الآثارالمنوطة بالكشف عن القطع الاثرية المضبوطة داخل سيارة بجوار سور ميناء سفاجا، والذين أكدوا أن القطع ترجع للعصر الفرعوني المتأخر، وأن العملات المضبوطة أيضا مع القطع الأثرية ترجع للعصر الروماني اليوناني.

وكانت مباحث ميناء سفاجا قد تمكنت من ضبط 31 قطعة أثرية، بينهم 6 تماثيل و4 أقنعة وعصايتين وتمثال لحيوان و13 عمله أخرى وعدد من التماثيل الأخرى، والتى أكدت اللجنة أثريتها.

البداية عندما شاهد شخص كان قادما من محافظة قنا فى طريقة إلى سفاجا، إحدى المناطق الجبلية، أحد الأشخاص يضع كرتونة داخل سيارة كانت تسير أمامه، وبعد ذلك تتبعها إلى أن وصلت بجوار سور ميناء سفاجا، وقام بإبلاغ رجال مباحث ميناء سفاجا البحرى خوفا من أن تكون بها متفجرات، وبتفتيشها عثر بداخلها على 31 قطعة أثرية.

وبمواجهة قائد السيارة اعترف بأنه همزة وصل بين صاحب تلك الآثار وآخر كان من المقرر أن تسلم له، وأن نظير توصيله له نسبة 10%.



>