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محافظ دمياط يشدد الرقابة على أسعار كافتريات الشواطئ والأسواق برأس البر

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محافظ دمياط يشدد الرقابة على أسعار كافتريات الشواطئ والأسواق برأس البر محافظ دمياط يشدد الرقابة على أسعار كافتريات الشواطئ والأسواق برأس البر
شدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على مديرية بدمياط بتكثيف المتابعة والرقابة على الأسواق والشواطئ برأس البر خلال الموسم الصيفى.

وقد أكد السيد السؤالى مدير مديرية التموين بدمياط أن المديرية قامت بعمل حملات تموينية على بعض الكازينوهات المتواجدة بشاطئ رأس البر أسفرت عن تحرير 13 محضر "عدم إعلان " و16 محضر "عدم وجود شهادات صحية" بالإضافة إلى 6 محاضر أسطوانات غاز، وأضاف أن المديرية ستواصل المتابعة المستمرة على الأسواق والشواطئ للوصول لخدمة تموينية متميزة للمصطافين وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور محافظ دمياط.

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مصر 365

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