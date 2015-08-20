محافظ دمياط يشدد الرقابة على أسعار كافتريات الشواطئ والأسواق برأس البر

شدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على مديرية التموين بدمياط بتكثيف المتابعة والرقابة على الأسواق والشواطئ برأس البر خلال الموسم الصيفى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقد أكد السيد السؤالى مدير مديرية التموين بدمياط أن المديرية قامت بعمل حملات تموينية على بعض الكازينوهات المتواجدة بشاطئ رأس البر أسفرت عن تحرير 13 محضر "عدم إعلان أسعار" و16 محضر "عدم وجود شهادات صحية" بالإضافة إلى 6 محاضر أسطوانات غاز، وأضاف أن المديرية ستواصل المتابعة المستمرة على الأسواق والشواطئ للوصول لخدمة تموينية متميزة للمصطافين وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور محافظ دمياط.