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محافظ الأقصر يبحث إنشاء محطتى مياه شرب البغدادى والحبيل

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عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعا اليوم مع قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لبحث إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالشروع فى إنشاء محطتين لمياه الشرب بمنطقتى البغدادى والحبيل بمدينة البياضية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب على إنشائهما.

حضر الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من رئيس مدينة البياضية ومسئولو الصحة والإدارة الهندسية والمقاولين العرب والأملاك والسكك الحديدية بالمحافظة.

وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالشروع فى إنشاء المحطتين تمهيدا للبدء الفورى فى العمل بهما، خاصة بعد اعتماد الميزانية المطلوبة لإنشائهما، والحصول على كافة الموافقات اللازمة من جانب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين خلال زيارتهم الأخيرة إلى محافظة الأقصر.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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