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محافظ الإسكندرية يبحث خطة تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية بالمحافظة

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محافظ الإسكندرية يبحث خطة تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية بالمحافظة محافظ الإسكندرية يبحث خطة تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية بالمحافظة
اجتمع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية برؤساء مجالس إدارات المستشفيات العلاجية، ود. عمرو الإبراشى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالإسكندرية رئيس المؤسسة بالإسكندرية بمقر مستشفى الماترنتية، لمناقشة ميزانية المؤسسة العلاجية ومشاكل التمريض، ولتحديد احتياجات المستشفيات العلاجية (المبرة وأحمد ماهر والقبطى والماترنتية)، للوصول إلى مستوى الخدمة الطبية المطلوبة بها ووضع سياسات جديدة للعمل.

خلال الاجتماع طالب المسيرى مديرى مجالس إدارات المستشفيات بموافاته غدا بخطة العمل لتطوير المستشفيات الأربعة مع الوضع فى الاعتبار أولوية 2 مستشفى وهما أحمد ماهر والماترنتية لكونهما متخصصين فى غسيل الكلى والولادة لتحديد احتياجاتهما ومتطلباتهما لتطويرهما، وذلك بناء على طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتطوير المؤسسة العلاجية.

كما أمر المسيرى بمراعاة البعد الاجتماعى للمرضى، أثناء تقديم الخدمة يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بتطوير المنظومة العلاجية والطبية والرقى بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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