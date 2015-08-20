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اندلاع حريق داخل مدرسة ابتدائية بمدينة سمسطا جنوب بنى سويف

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شب حريق منذ قليل داخل مدرسة يحيى جلال الابتدائية بوسط مدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف،
>وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد باندلاع النيران داخل مدرسة يحيى جلال الابتدائية بوسط مدينة سمسطا.

وعلى الفور انتقل العقيد وائل ذكى مدير إدارة الحماية المدنية على رأس قوة من سيارتين مطافئ إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق الذى قضى على مجموعة من التخت التى كانت متواجدة خلف مبنى المدرسة وداخل السور الرئيسى للمدرسة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى كلفت المباحث لكشف ملابسات وأسباب الحريق.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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