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اعتماد 8 ملايين و743 ألف جنيه لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية بقنا

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اعتماد 8 ملايين و743 ألف جنيه لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية بقنا اعتماد 8 ملايين و743 ألف جنيه لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية بقنا
صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بأنه تم اعتماد مبلغ 8 ملايين و743 ألف جنيه، لتنفيذ عدد 671 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقنا.

وأشار الهجان إلى أن المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية بلغت671 مشروعا منها 31 من المشروعات الصغيرة بإجمالى تمويل 4 ملايين و842 ألفا و884 جنيها بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 640 مشروعا بتمويل قدره 3 ملايين و901 ألف جنيه .

وأوضح الهجان أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تولى فيه المحافظة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير فى إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .
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