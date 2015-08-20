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حملة مكبرة للنظافة بشوارع الفيوم بقيادة السكرتير العام للمحافظة

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قام اللواء محمد حمودة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، على رأس حملة مكبرة للنظافة بمدينة الفيوم، بمشاركة الجهاز التنفيذى لمجلس المدينة ورؤساء الأحياء ورجال المرور وشرطة المرافق.

بدأت الحملة من منطقة منشأة عبد الله وشملت عدة مناطق بمختلف أحياء مدينة الفيوم، وتأتى استمرارًا لسلسة الحملات التى بدأتها المحافظة منذ عدة أسابيع لتحقيق النظافة العامة بمختلف الشوارع والميادين، للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

وأشار اللواء محمد حمودة، السكرتير العام المساعد، إلى أن الحملة تأتى فى إطار تكليفات المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، وتستمر لعدة أيام بمختلف مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالمنظومة العامة للنظافة ورفع كفاءتها للحفاظ على نظافة البيئة.

ومن جهته، ذكر محافظ الفيوم أن المحافظة قد بدأت فى تحديث منظومة النظافة وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن تزويد المحافظة بعدد من سيارات النظافة ورش الشوارع وكبس المخلفات والقمامة، إضافة إلى 500 صندوق لجمع القمامة حفاظًا على نظافة شوارع وميادين المحافظة.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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